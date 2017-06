Chucky regresa más sanguinario que nunca en primer tráiler de nueva película

Chucky, un muñeco poseído por el alma de un asesino serial llamado Charles Lee Ray, ha permanecido 30 años siendo revivido una y otra vez trayendo una de las series de terror más bizarras de la historia.

Cult of Chucky es la séptima película de la franquicia y es una continuación de la entrega anterior La maldición de Chucky.

En la nueva película, Nica Pierce está en una institución psiquiátrica para criminales, pues fue culpada de los asesinatos sucedidos en Curse of Chucky.

Ella misma cree en ello, hasta que una sesión de terapia usan a un muñeco. Mientras tanto, Andy Barclay se dirige a ayudarla, pero en su camino está Tiffany, quien sigue siendo humana.

En esta ocasión la película está dirigida por Don Mancini y se estrenará el 3 de octubre en formato Blu-ray y DVD.

Cult of Chucky marcará el retorno de Andy, el niño al que Chucky persiguió en Child’s Play (1988), la primera película de la franquicia.

Cabe resaltar que, además de la película, el material incluirá un detrás de cámara llamado Inside the Insanity of Chucky y otro sobre Alterian, el estudio detrás de Chucky, titulado Good Guy Gone Bad.

Aparte de Cult of Chucky también será lanzada como parte de la colección Chucky: Complete 7 Movie Collection, que saldrá a la venta el mismo día.