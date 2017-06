Se quita la ropa para... ¿dar clases de ortografía?

💧🙊DE ESTE/ESTA AGUA NO BEBERÉ 🆘 Nunca digas "de este agua no beberé". ✅Nunca digas "de ESTA agua no beberé". 👉🏻Delante de nombre femenino que empieza por "a" tónica se usa el artículo masculino: el agua, el hacha, el área… 👉🏻Pero si entre el artículo y el nombre se interpone otra palabra, la regla queda sin efecto: la misma agua, la extensa área, la afilada hacha. 👉🏻Con los demostrativos este, ese, aquel o con cualquier otro adjetivo determinativo, como todo, mucho, poco, otro, etc., deben usarse las formas femeninas correspondientes: esta hacha, aquella misma arma, toda el agua, mucha hambre, etc. #RompowerBond #licenciaparaposturear #perdónalaschicasBondporimitarsubaile #TimothyDaltonesmipreferido #SeanConnerytienepechopalomo #PierceBrosnanvadeguapo #yDanielCraigtienecaradedelincuentedeleste #porencimadetodoslos007mequedosindudaconTorrente #escribirbienessexi #licencetokill 🎶"Licence to kill", Gladys Knight. 🎥: Rompower, con @splice_app #spliceapp. #pieceofsin #sinner

