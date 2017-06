La triste historia de Andy de Toy Story, ¿es falsa?

Esta semana, Mike Mozart, un experto coleccionista de juguetes que trabajó como consultor en “Toy Story”, decidió revelar la supuesta historia del papá de Andy.

Según él, Joe Ranft, uno de los guionistas de personajes de Toy Story, ya fallecido, le relató la historia del personaje que nunca ha salido en las cintas animadas.

Mozart explicó que el padre de Andy, que se llamaba igual que él, sufría de polio, por lo que sus padres le obligaron a quemar todos sus juguetes por la enfermedad contagiosa, pero consiguió esconder a Woody, Mister Potato y Slinky, en una caja bajo llave.

Pasaron años y, en su lecho de muerte, Andy padre le entregó la llave a su hijo minutos antes de morir.

Así fue como Andy obtuvo los tres juguetes principales de la película. Pese a que la triste historia encaja con el trama de la película, uno de los escritores y directores más prominentes de Pixar se pronunció al respecto.

Andrew Stanton, guionista de la primera película de Toy Story, publicó recientemente un tuit muy claro y conciso.

“Son noticias completamente y absolutamente falsas. Vuelvan a sus hogares. No hay anda que ver aquí, amigos. Yo estaba allí”, publicó en la red social.

Complete and utter fake news. Everyone go back to your homes. Nothing to see here, folks. #Iwasthere https://t.co/06j37YKKt2

— andrew stanton (@andrewstanton) June 24, 2017