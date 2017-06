¿Cuándo y dónde será el Beatles Day Guatemala?

Un total de 10 bandas rendirán homenaje a una de las bandas más importantes en la historia de la industria musical: The Beatles. La celebración tendrá lugar el próximo sábado 29 de julio a partir de las 4 de la tarde en el Expocenter del Grand Tikal Futura Hotel.

En su octava edición, el Beatles Internacional Day Guatemala reunirá el talento de Los Bichos, The Tefeatles, The Rubber Soulds, The One Man Band, The Coldplayers, Casa de Kello, Layla Roots, La calle y The Beagirls.

“Esta será una gran oportunidad para disfrutar de la música de estos artistas que dejaron huella en el mundo. Además se celebraran los 50 años del lanzamiento de uno de los discos más importantes de la banda: ‘Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band’”, comentó Thomas Carter, Embajador Británico en Guatemala, durante una conferencia de prensa.

Las entradas al concierto estarán a la venta en Todoticket y tendrán un precio de: general Q125, mesa Q250 y Lonely Hearts Club Q300 y en preventa: general Q75, mesa Q200 y Lonely Hearts Club Q250.

“El año pasado se interpretaron más de 100 canciones de Los Beatles, esperamos que este año sean muchas más”, explicó el organizador, José Gabriel Morales.

La octava edición del Beatles Day arrancará en punto de las 4 de la tarde. “Como en otros años tendremos varias sorpresas, las cuales iremos dando a conocer en los próximos días”, puntualizó Morales.