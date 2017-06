Rodolfo Abularach y Juannio reciben condecoración Orden del Arrayán

Dos figuras fundamentales de la cultura artística guatemalteca fueron reconocidas por la Fundación G&T Continental. El maestro Rodolfo Abularach y la exposición y subasta Juannio la condecoración Orden del Arrayán.

El acto que se llevó a cabo en las instalaciones de Galería del Centro, en donde se homenajeó a Abularach, artista plástico y dibujante guatemalteco quien por más de 70 años ha puesto en alto el nombre del país con sus diferentes obras expuestas alrededor del mundo.

“Esta medalla inmerecida que me otorgan me hace recordar a toda la gente que siempre me ha apoyado”, resaltó el artista, quien ha realizado más de 90 exposiciones individuales.