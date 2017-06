Estrellas, deportistas y políticos comparten el amor por su papá

El Día del padre es un momento perfecto para recordar los mejores momentos y las enseñanzas que un padre ha tenido con sus hijos.

La capacidad que como médico tiene para salvar vidas es lo que el activista sociopolítico Pedro Cruz admira más de su padre, Luis.

“Lo más valioso que he aprendido de mi papá es la perseverancia para alcanzar todo lo que uno se propone. No se vale darse por vencido nunca”, afirma.

Su mejor recuerdo con él es cuando jugó futbol en el Club Aurora. “Me iba a ver jugar todos los partidos y culpa de él me gustó la posición de portero”, recuerda. En la actualidad, lo que le gusta hacer más junto con su papá es salir a comer y compartir momentos a su lado.

De las muchas cosas que Michelle Cruz admira de su papá, es su corazón, su amor y la entrega a su familia.

“Admiro lo enamorado que sigue de mi mamá después de muchos años de casado, así como sus consejos, su amor y su pasión por nosotros, sus hijos”, comenta. “También me gusta mucho su pasión y entrega a Dios. Lo más valioso que mi papá me ha dejado es mi relación con Dios”, añade. Recuerdos con su papá tiene muchos.

“Jamás olvidaré cuando de pequeña me contaba sus historias y cuentos para divertirme”, expresa la locutora de radio y aficionada del fitness.

“Es muy sincero, siempre habla con la verdad, y me enseñó a servirle a los demás. También es un hombre muy sano, de él aprendí a vivir de una manera saludable y por él me entregué a la iglesia católica, la que nos a dado mucha paz y tranquilidad por medio de la fe”, añade el político, a quien le encantaría viajar con él para compartir más tiempo.

La cantautora Kim Lou admira la perseverancia de Arturo, su padre. “Es un hombre que no ha tenido una vida muy fácil. Ha vivido varios obstáculos personales y de trabajo”, expresa.

“A mi hermano y a mí nunca nos ha faltado algo”, añade. Lo que más le gustaría es ganar un premio Óscar o Grammy, y dedicárselo a él. “Los hombres no son fáciles para llorar, o demostrarlo, pero una vez, cuando di mi testimonio de bullying que sufrí de pequeña, él se conmovió y de lejos vi que se limpiaba las lágrimas”, recuerda.

El deporte para todos Carlos Fernández representa una figura de gran importancia en la vida de Charles, quien en 2015 se convirtió en el mejor pentatleta del continente en los Juegos Panamericanos de Toronto y el año anterior ganó el título mundial en la categoría júnior.

“Él tiene un corazón que me inspira a ver las cosas de otra forma y a alcanzar mis sueños, no solo como atleta, sino como estudiante, y en otros aspectos”, comparte. “Él me enseñó a tomar decisiones importantes y a entender que esa es la única manera de salir en la vida”, agrega Charles.