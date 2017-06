Arrestan a uno de los YouTubers más famoso acusado de producir pornografía infantil

Uno de los Youtubers más famoso de Estados Unidos, Austin Jones, fue detenido por las autoridades bajo los cargos de “producción de pornografía infantil”.

El joven fue detenido el pasado lunes y en estos días tendrá su primera audiencia ante un juez.

Según medios internacionales, la fiscalía considera que Jones “es un riesgo para la comunidad y existe el peligro de que pueda huir”.

De ser declarado culpable, el Youtuber podría pasar hasta 15 años en la cárcel.

El portal E! News informó que, durante el verano del 2016 y 2017, Austin pidió a dos adolescentes de 14 años que le enviaran videos explícitos con contenido sexual a través de las redes sociales para demostrar qué tan fans eran en realidad.

El Youtuber de 24 años de edad cuenta con más de 500 mil suscriptores en su canal ya había sido denunciado por pedir este tipo de videos a sus seguidoras. En el 2015 solicitó a más jóvenes que le enviaran clips haciendo twerking.

“Tuve conversaciones en línea con chicas en las que me involucré pidiéndoles que crearan video haciendo twerking. A veces he hecho videos míos haciendo algunos movimientos de twerk a cambio. Esta es la verdad: NUNCA les he pedido que hagan algo más que enviar un video de twerking. Nada fue más allá de eso”, dijo Austin según E! News.