Un "Julio César" muy parecido a Trump siembra polémica en teatro de Nueva York

Tras protestas airadas de Fox News, de la derecha y del hijo de Trump Donald Jr., Delta Airlines y Bank of America, dos grandes empresas que auspiciaban al Public Theater y al festival “Shakespeare en el parque”, anunciaron el domingo el retiro de su apoyo.

La “gráfica” representación de la obra teatral escrita en 1599 y dirigida por Oskar Eutis “no refleja los valores de Delta”, dijo la aerolínea en un comunicado. “Su dirección artística y creativa cruzó la línea del buen gusto”, estimó.

Para el Bank of America, la obra pretendía “provocar y ofender”. “Si nos hubieran comunicado esta intención, hubiéramos decidido no auspiciarla”, dijo el banco.

Por su parte, Scott M. Stringer, quien apoya la propuesta, tuiteó de manera sarcástica para Delta y Bank of America: “Qué error. De hecho leer Julio César podría ayudarles en el futuro. Les estoy mandando una copia por correo”.

Dear @Delta & @BankofAmerica—

What a mistake. Actually reading Julius Caesar might help in the future.

Your copy is in the mail.

-Scott pic.twitter.com/atjvDyNssY

— Scott M. Stringer (@NYCComptroller) June 12, 2017