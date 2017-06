Katy Perry admite haber tenido pensamientos suicidas

Durante una maratónica transmisión en vivo, la estrella del pop Katy Perry reconoció haber tenido pensamientos suicidas.

La cantante se ha transmitido en vivo desde el viernes, grabando su vida para que cualquiera con acceso a internet pueda verla. Ha practicado yoga, tuvo invitados para cenar, durmió, se maquilló y, por supuesto, cantó.

Did you see Katy's first performance of Save as Draft? 🎶 Rehearsal for Monday's concert starts now @YouTube: https://t.co/EJOsFazFtu -TeamKP pic.twitter.com/8C5p1xg3iJ

— KATY PERRY (@katyperry) June 12, 2017