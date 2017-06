Maquillista guatemalteca triunfa en una de las cadenas de televisión más grande de México

La guatemalteca Beatriz Moreno se ha destacado dentro del equipo de Televisa, una de las cadenas de televisión más grande de México.

La artista de maquillaje trabaja desde hace unos años para la cadena en la Ciudad de México, maquillando con grandes artistas en cientos de producciones.

“Trabajar en la ’Fábrica de sueños’ me da la oportunidad de capacitarme continuamente en la profesión que me apasiona. Y, por supuesto, me ha brindado la oportunidad de trabajar con muchos artistas que admiro, algunos incluso desde mi niñez”, dijo Moreno a Publinews.