El impactante cambio de este locutor guatemalteco tras bajar 60 libras

Abner Figueroa compartió una fotografía en sus redes sociales donde compara su peso actual con el de hace dos años.

Hace aproximadamente dos años, el locutor guatemalteco tomó una foto junto a su compañera, Michelle Cruz. En ese entonces pesaba más de 200 libras.

A forma de celebrar su gran logro, los amigos se vistieron de la misma forma que en aquel entonces y posaron para simular la fotografía original. Pero esta vez, Figueroa sorprendió con 60 libras menos.

A post shared by Abner Figueroa (@abnerfigueroa) on Jun 6, 2017 at 12:28pm PDT

A sus 29 años de edad, el locutor de Emisoras Unidas decidió hacer un gran cambio en su vida. Después de afrontar una separación amorosa, quiso mejorar en todos los aspectos.

Así que empezó a hacer dieta y comer más saludable, además de iniciar con arduos entrenamientos en el gimnasio.

A post shared by Abner Figueroa (@abnerfigueroa) on Nov 7, 2016 at 3:01pm PST

Después de intentar con el Crossfit, Figueroa inició con el programa “High-intensity interval training (HIT)”, el cual requiere de 45 minutos de ejercicios al día trabajando con intervalos de alta intensidad.

Gracias a su compromiso, en 9 meses logró su objetivo y ahora pesa 158 libras.

El locutor comentó a Publinews que durante este tiempo ha intentado cuidarse lo mejor posible.

“Necesitaba hacer un cambio positivo en mi vida. La forma en cómo yo me veía no reflejaba cómo me sentía. Quise mejorar mi aspecto y mi salud, así que hasta cambié de look. Antes no subía fotos a mis redes sociales, ahora me siento más seguro de mí mismo”.