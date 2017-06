FOTOS. Por primera vez, captan a Taylor Swift con su nuevo novio secreto

Hace a penas un par de semanas se rumoraba que Taylor Swift mantenía una relación secreta con Joe Alwyn.

Y ahora, por primera vez, la pareja fue captada en un balcón en Tennessee, Estados Unidos, mientras disfrutaban de unas bebidas en la ciudad natal de la artista.

La cantante lucía un vestido flojo de color rosado mientras que el actor iba muy casual con una camisa gris y un jeans.

Taylor Swift Has New Boyfriend; Heartbreak Songs Coming Soon pic.twitter.com/AGFmC6D5H3

— blackmedia105 (@blackmedia105) June 6, 2017