Shery regresa con el video más provocativo de su carrera

En 2008, la cantautora guatemalteca Shery publicó el álbum “El amor es un fantasma”, del cual se desprendieron sencillos y videos. Después de varios años de intenso trabajo de promoción, la artista desapareció de los focos de las cámaras.

Este año decidió regresar con una nueva canción y video que, es seguro, no pasará desapercibido. “Virgen ya no” es su nuevo sencillo que ha despertado opiniones encontradas entre el público nacional.

Con la motivación de dejar claro que su prioridad en su carrera y su vida es sentirse libre, nacieron La Moji (de mojigata), la Cantante y la Gruesa, los personajes que ella interpreta en el video de esta canción.

Publinews conversó con Shery acerca de cómo nació la idea de este proyecto, cómo recibe las críticas del público, la importancia de disfrutar la libertad en su carrera artística y qué estaba haciendo durante los años en que se retiró de la farándula nacional.













¿Cómo te sientes de presentar una nueva canción y un video después de varios años de haberte alejado de la escena del espectáculo?

¡Feliz! Esta sonrisa que ves no se me ha borrado desde que hice el lanzamiento oficial. Me he disfrutado cada entrevista y cada comentario que he leído en las redes sociales. Estoy muy contenta. Ya me hacía falta estar en esto.

Es una canción bastante intensa. ¿Cómo surgió la idea de la letra y el concepto del video?

La necesidad de sentirte libre surge cuando te das cuenta de que juegas con la doble moral en varios aspectos de tu vida. A veces estamos muy pendientes del “qué dirán”. Si quieres dar una opinión, mejor te quedas callado por el “qué dirán”.

Esta canción me ayudó a liberarme en ese aspecto. Siempre he sido yo, pero ahora lo soy más. Muchas personas viven oprimidas y es triste, porque siempre hay una sociedad que te dicta lo que está bien o mal, cuando quien debería hacerlo es uno mismo.

¿Cómo fue trabajar el video con el director Christian Celada?

¡Genial! Ya habíamos trabajado en el video “Me convertí en roca”. Cuando se vino “la virgen”, como le digo de cariño a la canción, teníamos ideas locas como hacerlo con colores, figuras y vestuario de animé. Después de dar nuestras ideas, decidimos que el video fuera divertido.

Tomamos los elementos de una sociedad mojigata y comenzamos a trabajar. La grabación duró ocho días y se hizo en Guatemala. La edición duró nueve meses.

La historia te lo puedo explicar así: La Moji se enamora del profesor de su clase. Se duerme y dentro de un sueño se libera. Ahí surgen otros dos personajes que también interpreto: La Cantante y la Gruesa, que interpreto con minifalda y enseñando el ombligo. Entonces, la Moji termina ligándose al profesor.

Se nota que estás disfrutando esta etapa de libertad creativa…

Desde mis primeros años de carrera hasta la fecha, he tenido la oportunidad de decidir sobre lo que quiero cantar, qué músicos quiero que me acompañen y cómo quiero que suenen las canciones.

Cuando uno visita estudios de grabación y presenta la música, ellos te ponen la radio y muestran los éxitos del momento, que por cierto, todos suenan igual. Hay que ser muy valiente para decirle a personas que son muy reconocidas en la industria musical que uno defenderá sus canciones.

También decido con quién trabajar las grabaciones y los videos. Recordemos que “libertad” no es lo mismo que “libertinaje”. Al ser libre, puedes estudiar o trabajar de lo que quieras. Cuando uno llega a ese punto en la vida, uno es muy feliz, aunque muchas personas te critiquen.

Quienes te conocen desde hace mucho tiempo, verán normal que ahora presentes un video tan sensual como “Virgen ya no”. Ahora, las personas que hasta este año te conocerán, muchos de ellos jóvenes, sentirán el impacto de tu nueva propuesta. ¿Qué piensas al respecto?

Estoy muy contenta como compositora porque puedo escribir de lo que se me de la gana, no solo de desamor, aunque siempre esté en ese estado (risas). Mi mensaje es: “Dejen de ser mojigatos, dejen de vivir una doble moral, enfóquense en lo que les gusta y dejen de estar viendo a los demás antes de a ustedes mismos. Muchos han tomado muy literal el asunto”.

Las personas leen “Virgen ya no” y comienzan a criticar de inmediato. Aunque he tenido excelentes comentarios, hay otros que si estuviéramos en la época de la inquisición, ya me habrían quemado viva en un parque.

Hay muchas personas que se lo han tomado de manera personal y que estoy llevando a las niñas a que sean promiscuas. Pienso que mejor vean en muchos países a qué edad pierden su virginidad las mujeres, sin haber escuchado mi canción. Creo que lo que impacta es la palabra “virgen”.

Y no se han tomado la molestia de ver el video, porque hasta me han dicho que es pornográfico. No deberían atacarme de esa manera. Me gustaría que vieran el video primero y después dieran sus opiniones.

Estuviste muchos años lejos de las cámaras. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo?

Estuve viviendo. Viví muchas experiencias y conocí muchos países. También estuve trabajando. En cada país que visito, quiero hacer algo con mi música. ¿Alejada de los escenarios? Sí, pero no de la música.

Después de “Me convertí en roca”, surgieron muchas canciones más, pero estaban en el mismo estilo, y no me motivaban como quería. Decidí tomarme el tema de manera más relajada, inspirarme y hacer música que realmente la pueda sentir.

Hice muchas canciones que quedaron descartadas, ahora tengo algunas nuevas ya preparadas que espero publicar como sencillos en el futuro.

Vivo en México y en otros lugares de Colombia, y mi familia está en Guatemala. Aunque me encantan los tacos, siempre tengo ganas de unos chuchitos y tostadas con guacamol.