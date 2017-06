Los mejores momentos del concierto de Ariana Grande y sus amigos en Mánchester

“Dejemos que el mundo escuche nuestra resistencia”, expresó el cantante estadounidense Pharrell Williams ante las 50 mil personas que asistieron al concierto en Mánchester en homenaje a las víctimas que murieron en el atentado suicida el 22 de mayo, después de un concierto de Ariana Grande la ciudad en mención.

A pesar de que apenas 24 horas antes, un nuevo atentado dejó siete muertos en Londres, el multitudinario evento en Mánchester se llevó a cabo con la participación de varias estrellas de la música mundial.



























Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay, Miley Cyrus, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, Marcus Mumford (Mumford & Sons), Take That, Usher y Robbie Williams fueron algunos de los músicos que se dieron cita al concierto “One love Manchester“.

Ariana Grande cerró el concierto con su versión de la canción “Over The Rainbow”, y fue especialmente ovacionada, sobre todo cuando interpretó con el grupo Coldplay el éxito de Oasis convertido en himno a la resistencia: “Don’t Look Back in Anger”.















Las 35 mil entradas que se pusieron a la venta para el concierto, con el precio de US$51, se vendieron en pocos minutos. También habían 14 mil 200 entradas gratis reservadas a los que estuvieron en el concierto del 22 de mayo.

El viernes, Grande visitó por sorpresa a los heridos que estaban siendo tratados en el hospital infantil de Mánchester.

i love you A post shared by Ariana Grande (@arianagrande) on Jun 3, 2017 at 9:21am PDT

“Esto significa más para nosotros que todas las cosas increíbles que mucha gente ha hecho por nosotros”, comentó después de la visita Peter Mann, cuya hija Jaden resultó herida en el atentado.