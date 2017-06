El inesperado contratiempo que tuvo Ximena Navarrete en su luna de miel

Que bien que ya te recuperaste mi @ximenanr ❤️ Ya listos para el partido en #Cardiff? ⚽ Cibeles nos espera 🙏🏻💪🏻 @jcvalladares

A post shared by Ximena Navarrete y Juan Carlos (@xime_juancarlos4ever) on Jun 2, 2017 at 8:39am PDT