La quinta temporada del "Señor de los Cielos" ya tiene fecha de estreno

se acabo el guateque todabia falta mucho pero nomas díganme como se la pasaron todos. muchas gracias por el gran apoyo @telemundo por todas las muestras de cariño y a todos mis fans que los quiero un chingo hay tamos pues los espero en la 5ta temporada # truchas #

A post shared by Aurelio Casillas (@aureliocasillas) on Jul 18, 2016 at 11:18pm PDT