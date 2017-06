Miguel Bosé causa euforia al besar a un cantante colombiano en pleno concierto

@manuelmdrano y @miguelbose, ¡juntos en un mismo escenario! Emocionaron al público asistente en Bogotá con una interpretación conjunto y un beso. Medrano y Bosé seguirán su gira por Chile 🇨🇱 y varias ciudades de los Estados Unidos 🇺🇸 #estarétour2017 #miguelbose #manuelmedrano #concierto #findesemana #laredcaracoltv

A post shared by La Red Caracol (@laredcaracoltv) on May 28, 2017 at 8:43am PDT