7 eventos para que no te aburras este fin de semana

Te presentamos siete eventos que podrás disfrutar y compartir con tus amigos o en familia durante el fin de semana.

Un tributo a la banda británica Pink Floyd

El colectivo Simbiosis, el Quinteto Embajador y la Orquesta y Marimba del Sistema de Orquestas de Guatemala presentará “Pink Floyd: Permanencia voluntaria”, el viernes 2 y el sábado 3 de junio, desde las 19;30 horas, en el Teatro Lux, 11 calle y 6a. avenida, en la zona 1.

Se proyectará “The Wall: The Lost Documentary”, y se interpretará en vivo los álbumes “The Wall” y “Dark Side of the Moon”. El precio de la entrada será Q100. Adquiérelos en Todoticket.

Tres conciertos en Rock’ol Vuh Centro Cultural

Rock’ol Vuh Centro Cultural, 6a. avenida, 1-32, en la zona 1, tendrá tres conciertos que no podrás perderte.

El viernes 2 de junio, desde las 20 horas, se llevará a cabo el “Bunburazo No. 9”, en el que se intepretarán canciones del cantautor español y exvocalista de Héroes del Silencio, Enrique Bunbury, de sus discos como solista, así como de la banda. El precio de la entrada será Q35.

El sábado 3 de junio, desde las 16 horas, Walter Monsanto, Sergio Fernández “TAZ” y otros músicos guatemaltecos tocarán en vivo las canciones más representativas de la legendaria banda del metal progresivo Dream Theater. El precio de la entrada será Q40.

Y a las 20:30 horas se llevará a cabo “A Hard Rock 80’s Night”, evento en el que la banda Euphoria, que integran Ligia Dubón, Yariff y Joshua Mata y Leo Contreras, interpretará canciones de Guns N’ Roses, Skid Row, AC/DC, Bon Jovi y otros. El precio de la entrada será Q35.

La gran fiesta del regué en Guatemala

Jesse Royal, Cultura Profética, Mellow Mood, Nova Raíz, I Nesta, Los Tachos, Un Rojo, Paradise Reggae Band, Papa Dubsta And The Gud Reye y Dr. Nativo y Los Warrior Kandela se presentarán en el Festival One Love Guatemala, el sábado 3 de junio, en Forum Majadas, zona 11.

Los precios de las entradas son Q585 y Q485. Adquiérelas en Todoticket.

Cultura Profética, una de las bandas más reconocidas del elenco, es una banda de regué originaria de Puerto Rico que debutó en 1996. Son reconocidos por su particular estilo con toques de roots regué, así como por sus tributos a Bob Marley.

En el caso del músico jamaiquino Jesse Royal, ha viajado extensamente en Jamaica así como Europa y los Estados Unidos, antes de lanzar su primera obra importante producida por su amigo Walshy Fire en 2014.

En 2015, “Vogue Magazine” lo incluyó como parte de un movimiento de “Reggae Revival” en Jamaica y el resto del mundo, revitalizando el género musical de las raíces.

Y Mellow Mood es una banda italiana procedente de Pordenone, formada en 2005. Está es liderada por los hermanos gemelos Jacbo y Lorenzo Garzia.

Guatemala este próximo 3 de junio nos vemos en el Festival #oneloveguatemala. Allí nos vemos .#larutacpr #culturaprofética A post shared by Cultura Profética (@culturaprofetica_oficial) on May 25, 2017 at 7:06am PDT

TrovaJazz celebrará su aniversario con música de The Beatles

TrovaJazz, vía 6, 3-55, en la zona 4, celebrará sus 15 años con un concierto de Los Bichos, una banda tributo de The Beatles. El evento será el viernes 2 de junio, desde las 20 horas. El precio de la entrada será Q50.

Puedes hacer tu reservación al teléfono 2334-1241. Los asistentes escucharán varias canciones de “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, el octavo álbum de estudio de la banda británica, uno de los más importantes de su carrera y que en estos días se conmemora su 50 aniversario.

Durante las sesiones de grabación de “Sgt. Pepper’s”, The Beatles experimentó con nuevas técnicas de grabación; entre ellas, la idea por parte del productor George Martin de incluir una orquesta.

“Shrek: El musical”

No te pierdas las funciones de “Shrek: El musical” los sábados y domingos, a las 16 horas, en el Teatro Dick Smith del IGA. Los precios de las entradas son Q150 y Q125. Adquiérelas en Todoticket.

La obra se presenta a beneficio de Fundaniñas, un hogar que alberga y educa a niñas que han sufrido de maltrato o abuso.

Fin de semana de estreno de “Wonder Woman”

Ya puedes ver en las salas de Guatemala el filme “Wonder Woman”. Antes de ser Wonder Woman era Diana, princesa de las Amazonas entrenada para ser una guerrera invencible.

Diana ha sido criada en una isla paradisíaca protegida. Hasta que un día un piloto americano que tiene un accidente y acaba en sus costas le habla de un gran conflicto existente en el mundo (Primera Guerra Mundial). Diana decide salir de la isla convencida de que puede detener la terrible amenaza.

Un recorrido familiar en bicicleta por Portales

Portales y Total Bikes te invitan todos los domingos al “Colazo familiar”, un recorrido de 10 kilómetros en bicicleta alrededor del centro comercial, de 7 a 10 horas, y el punto de reunión es el parqueo de Portales.

La participación es gratuita. Esta actividad forma parte de los programas deportivos de Portales. Todas las actividades deportivas están pensadas para cada integrante de la familia, por eso, el Colazo Familiar es para niños, jóvenes y adultos.