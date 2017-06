Todo un "latin lover" Eugenio Derbez

A finales de agosto de 2013, una pequeña película salió de la nada y generó mucho dinero. Se llamó “Instructions Not Included”, y era una comedia mexicana protagonizada, escrita y dirigida por Eugenio Derbez, una gran estrella en su país de origen y, hasta entonces, desconocido en Estados Unidos. Aún así recaudó US$44 millones en el país norteamericano (y US$66 millones más en el resto del mundo), convirtiéndola en la película en español más exitosa en el mercado estadounidense.

“Eso me abrió muchas puertas”, nos contó Derbez. No mucho después, decidió dar un salto de fe: cerró sus oficinas de producción en México y se trasladó a Los Ángeles. “Empecé todo desde cero: una nueva compañía, un nuevo hogar, todo”.

Todo se ha pagado. Derbez hizo un trato de cinco producciones con Lionsgate. El primer trabajo es “How to Be a Latin Lover”, su primer papel protagónico en una película en inglés.

Eugenio interpreta a Máximo, un cazafortunas cuya esposa millonaria de 80 años, con quien llevaba 25, le deja por un joven modelo (a quien interpreta Michael Cera). Y en vez de asumirse en edad madura, se mete en la misma ropa para intentar encontrar otra anciana millonaria que pueda costearle su lujosa vida.

“El drama es universal; todos lloramos por las mismas razones. Pero la comedia es muy particular. Depende de cada país, de cada cultura”, explica Derbez. “Fue difícil hacer un guion que apelara tanto a la audiencia estadounidense como a la mía. Porque no quise olvidar mi audiencia”.

Mientras “Instructions Not Included” era un proyecto amateur estilo Woody Allen, escrita, interpretada y dirigida por la misma persona, “How to Be a Latin Lover” fue dirigida por Ken Marino, la prolífica estrella estadounidense de comedias como “The State” y “Party Down”, y escrita por los estadounidenses Chris Spain y Jon Zack. El elenco es completado por nombres conocidos en la comedia como Rob Corddry, Rob Riggle, Rob Lowe y Rachel Welch, como la millonaria a quienes todos quieren seducir (mientras que Salma Hayek interpreta a su distanciada hermana).

“Al principio quise dirigirla, pero después decidí que era muy arriesgado. Es un mercado nuevo. No es mi idioma nativo”, explica Derbez.

Y aunque dice que pretende dirigir de nuevo en el futuro, piensa que esta fue la decisión correcta: una vez en el set, se dio cuenta de que no siempre entendía por qué siempre las bromas estadounidenses eran divertidas. El humor latinoamericano generalmente tiende a ser muy diferente.

“Nosotros somos probablemente más amplios. Si es que ves cualquier canal hispano, somos realmente grandes. Las bromas son grandes, al igual que las risas. En Estados Unidos, todo es muy aterrizado, muy fresco. Y no quieres que el mercado estadounidense piense ‘Esto es muy grande, muy payaso’”.

Así que todos trabajaron para encontrar un equilibrio entre las dos culturas. El mismo Derbez intentó cambiar su estilo un poco. “Usualmente juego mucho con las palabras, haciendo bromas con el castellano, pero aún no puedo hacer lo mismo en inglés, todavía estoy aprendiendo. Aún no tengo la confianza suficiente”, agrega.

Análisis

Salma Hayek. Actriz que interpreta a Sara, la hermana de Máximo

En mi opinión, un latin lover es más que un seductor de origen latino, porque debe ser romántico y alguien que tiene el entusiasmo de complacer a las mujeres… y a los hombres si es posible, uno nunca sabe.Mi marido, que es francés, es un latin lover en la vida real y que conozco. Claro, es exclusivo.

Para mí, Eugenio Derbez es como un hermano. Tenemos una energía muy bonita y divertida en la vida real, así que esa química funcionó para la película.

* Con información de Matt Prigge.