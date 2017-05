La polémica que generó Kathy Griffin por la cabeza decapitada de Donald Trump

Kathy Griffin protagonizó una sesión de fotos que han generado polémica y ha dividido a ciudadanos, periodistas y políticos.

En las imágenes, la presentadora estadounidense aparece sosteniendo una cabeza decapitada y ensangrentada con el aspecto de Donald Trump.

Una vez salieron a la luz, las críticas las que motivaron a Griffin a pedir perdón públicamente.

“Me disculpo sinceramente, me pasé de la raya, fui demasiado lejos. He cometido errores en mi carrera y lo seguiré haciendo. Les ruego que me perdonen. Fui demasiado lejos y estuvo mal”.

I am sorry. I went too far. I was wrong. pic.twitter.com/LBKvqf9xFB — Kathy Griffin (@kathygriffin) 30 de mayo de 2017

Sin embargo, sus disculpas no le han valido al presidente de Estados Unidos, quien ha tenido unas palabras para con la comediante.

“Kathy Griffin debería estar avergonzada. Mis hijos, especialmente el de 11 años, están pasando por un mal momento por esto. Estás enferma”.

Kathy Griffin should be ashamed of herself. My children, especially my 11 year old son, Barron, are having a hard time with this. Sick! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de mayo de 2017

El más afectado

Barron Trump estaba viendo la televisión junto a su madre, Melania, cuando la foto de Griffin apareció en la pantalla.

Fuentes cercanas a la presidencia indicaron que el niño de 11 años entró en pánico y gritó: “¡Mamá, mamá!”.

La primera dama llamó llamó a la comediante y le dijo que lo que hacía era inquietante, equivocada y “te hace preguntarte sobre su salud mental”.

Hey @CNN – will Kathy Griffin be hosting your New Year’s Eve show again? Your advertisers would like to know. pic.twitter.com/ngzHbBcPhN — toddstarnes (@toddstarnes) 30 de mayo de 2017

Sin trabajo

Ante la actuación de Griffin, la cadena CNN ha decidido cancelar el espectáculo de la cómica durante su clásica gala de Año Nuevo.

Según ha informado CNN a través de su cuenta de Twitter, la televisión “ha cancelado su acuerdo con Kathy Griffin.

La ganadora de dos premios Emmy y de un Grammy es asidua colaboradora de la cadena de noticias, y es una de las encargadas de presentar el programa de fin de año desde Times Square, en Nueva York.

CNN has terminated our agreement with Kathy Griffin to appear on our New Year’s Eve program. — CNN Communications (@CNNPR) 31 de mayo de 2017

Las reacciones

Kathy generó controversia en las redes sociales y fue atacada por la foto.

Donald Trump es un bicho de cuidado, pero la kathy griffin esa que tampoco es santa de mi devocion se ha pasado 80 pueblos… — caramorenals (@caramorenals) 31 de mayo de 2017

Será que #kathygriffin trabaja ahora para ISIS. Con esa foto está glorificando la violencia. — Maritza Salazar (@maritzasalazar) 31 de mayo de 2017

What Kathy Griffin did was not funny nor acceptable, and Trump’s ineptitude as president does not excuse her actions. At all. — Arielle Aronson (@aharonson28) 31 de mayo de 2017