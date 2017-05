Kim Kardashian confiesa por qué termino su segundo matrimonio

En medio de su tercer aniversario de bodas con Kanye West, Kim Kardashian reconoció que sus experiencias en el pasado le han servido.

La socialité señaló que los problemas en el amor que vivió hace unos años le ayudaron a formar la familia estable que tiene hoy en día.

La empresaria estuvo en el programa “Watch What Happens Live with Andy Cohen”, y aprovechó para hablar de su primer divorcio.

¡La verdad!

Kim se casó con el jugador de la NBA Kris Humphries en 2011, y durante la luna de miel se dio cuenta de que no era lo que esperaba.

“Pensaba, ‘Dios mío, tengo 30 años así que debo casarme"”, aseguró la mamá de North y Saint West. “Creo que muchas chicas pasan por la misma situación, se asustan pensando que el tiempo pasa y no pueden establecerse, mientras ven a sus amigas ya con hijos. Esa era la situación”, agregó.

Tras la glamorosa boda, la pareja decidió poner punto final a su historia de amor que duró solo 72 días.

Su matrimonio con el deportista no fue la única historia de su vida amorosa que no funcionó.

En 2000, cuando tenía sólo 19 años, se casó en Las Vegas con Damon Thomas, con quien protagonizó otro fugaz romance.