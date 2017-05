Actor de “Glee” posa sin ropa y lo comparan con el muñeco “Ken”

¿Recuerdas a Darren Criss? Interpretó a Blaine en el programa “Glee” y actualmente tiene una participación especial en “American Crime Story: Versace”.

Se encuentra trabajando en uno de los personajes de TV más exigente que ha tenido hasta el momento y ya está dando de qué hablar.

Criss se tomó unos minutos para posar totalmente desnudo usando un traje de baño para tapar estratégicamente sus partes íntimas.

“¿Qué es más rojo? ¿Mi bronceado, mi traje de baño o TU CARA?”, escribió el actor junto a la sensual selfie.

A post shared by Darren Criss (@darrencriss) on May 30, 2017 at 6:51pm PDT

El actor quiso mostrar las consecuencias de haber grabado una serie de escenas al aire libre sin haber usado suficiente protección solar.

Además, la prenda que utilizó para cubrirse fue la misma con la que fue fotografiado hace unos días y causó revuelo en las redes sociales.

@DarrenCriss featured in the May 2017 digital versions of @star_magazine and @usweekly for Versace: American Crime Story #ACS pic.twitter.com/1SvnCj7s2U

— DarrenAndChrisNews (@darrenchrisnews) May 19, 2017