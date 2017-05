El controversial consejo de este actor para acabar con el racismo

Cada vez se ve más lejos una solución a la difícil situación que enfrentan los inmigrantes en Estados Unidos.

El comediante Kumail Nanjiani reveló una posible solución que, según él, acabar con las preocupaciones de todos ellos.

El protagonista de la serie de HBO “Silicon Valley” dio un insólito consejo mientras daba su divertido y motivador discurso en su universidad, Grinnell College en Idowa.

Kumail Nanjiani had some interesting advice for graduates pic.twitter.com/Xfr6RM53rX

— NowThis (@nowthisnews) 24 de mayo de 2017