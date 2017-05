El director sueco Ruben Ostlund se alzó con la Palma de Oro del Festival de Cannes

Con “The Square”, el director sueco Ruben Ostlund se alzó este domingo con la Palma de Oro del Festival de Cannes.

A continuación, todos los premiados de la 70ª edición:

– Palma de Oro: “The Square”, del sueco Ruben Ostlund

– Gran Premio: “120 pulsaciones por minuto” del francés Robin Campillo

– Mejor Dirección: la estadounidense Sofia Coppola por “La seducción”

– Mejor Guión: el griego Yorgos Lanthimos por “The Killing of a Sacred Deer”, ‘ex aequo’ con la británica Lynne Ramsay por “You Were Never Really Here”

– Premio del Jurado: “Loveless” del ruso Andrei Zvyagintsev – Mejor Actriz: la alemana Diane Kruger por “In the Fade”

– Mejor Actor: el estadounidense Joaquin Phoenix por “You Were Never Really Here”

– Premio especial por el 70º aniversario: la actriz Nicole Kidman

– Cámara de Oro: “Jeune Femme”, de la francesa Léonor Serraille

– Palma de Oro al cortometraje: “A Gentle Night”, del chino Qiu Yang

Almodóvar y “120 pulsaciones por minuto” en Cannes

El director español Pedro Almodóvar, presidente del jurado del Festival de Cannes, se emocionó este domingo hasta al borde de las lágrimas al hablar de la película francesa “120 pulsaciones por minuto”, sobre una asociación que lucha contra la epidemia del sida.

“Me encantó esta película, no pudo gustarme más. Me emocionó desde el principio de todo hasta el final, y después del final”, dijo el cineasta en la rueda de prensa después de la ceremonia de clausura del certamen.

“120 pulsaciones por minuto”, del francés Robin Campillo, era una de las favoritas para la Palma de Oro – que se llevó la sueca “The Square” -, pero al final tuvo que contentarse con el Gran Premio. La cinta está protagonizada por uno de los actores más aplaudidos del festival, el argentino Nahuel Pérez Biscayart, y muestra la lucha de una asociación francesa en los años 1990 contra la epidemia del sida.

Almodóvar explicó también que “a la gran mayoría (del jurado) le gustó mucho la película de Campillo”, pero que se trata de un “jurado democrático” y que él solo es una novena parte del grupo.