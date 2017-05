Estas 10 famosas dejaron a sus novios para estar con una mujer

En la guerra y en el amor todo se vale, y cuando el corazón habla no existe poder en el mundo que lo haga cambiar.

Varias celebridades prefirieron salir a la luz pública para declararse homosexuales y no tener que esconderse nunca más.

Así lo hicieron

Estas famosas que han dejado de lado su relación formal con un hombre para dar paso a la mujer de sus sueños.

Aunque ellas tardaron en reconocer su amor y prefirieron guardar las apariencias tras una relación que no las hacía felices, decidieron enfrentar al mundo.

¡Increíble!

1. Amber Heard

La actriz se ha convertido en uno de los referentes más visibles del movimiento bisexual entre los famosos.

La popularidad de la actriz alcanzó la cima cuando se casó con Johnny Depp y tras su tormentosa separación, se le vio con la fotógrafa iO Tillett Wright.

2. Angelina Jolie

La también productora ha tenido altos y bajos con sus relaciones. Su primer matrimonio fue con el actor británico Jonny Lee Miller y terminó cuando ella comenzó una relación con la modelo Jenny Shimizu.

3. Kristen Stewart

Por cinco años fue una de las mujeres más envidiadas ya que era novia de Robert Pattinson, su relación terminó cuando fue captada infraganti con Rupert Sanders.

Tres años después, Stewart asumió ser bisexual y su primera relación con una mujer fue con su exasistente Alicia Cargile.

Ahora vive una historia feliz con la modelo Stella Maxwell.

4. Miley Cyrus

Después de terminar su compromiso con Liam Hemsworth, la cantante confesó que era bisexual y en un video se confirmó una relación con Stella Maxwell.

5. Lindsay Lohan

La polémica actriz, conocida por sus noches de fiesta y excesos, dejó a su Callum Best para iniciar iniciar un romance con Samantha Ronson.

Por dos años, la protagonista de “Freaky Friday” mantuvo una tormentosa relación con la DJ.

6. Cynthia Nixon

Rompió una relación de dieciséis años con su ex pareja Danny Mozes, padre de sus dos hijos.

La estrella de “Sex and the City” comenzó su amor con la activista Christine Marinoni, con la que sigue actualmente.

7. Anne Heche

La actriz mantenía una sólida relación con Steve Martin, pero lo dejó después de conocer a la presentadora Ellen DeGeneres en la fiesta de Vanity Fair de los Oscar en 1997.

Ambas mujeres hicieron público su amor y duraron tres años juntas.

8. Portia de Rossi

En el 2000, la bella mujer terminó su matrimonio con el cinematógrafo Mel Metcalfe para salir con la cantante Francesca Gregorini.

En 2004, de Rossi inició un romance con DeGeneres y desde entonces tienen un sólido matrimonio.

9. Lauren Morelli

La serie “Orange is the new black” ha cambiado la vida de muchas de sus protagonistas. La guionista Lauren Morelli llevaba 6 años con su esposo Steve Basilone.

Entonces, se dio cuenta de que lo que le pasaba a muchos personajes también le ocurría a ella y comenzó un romance con la actriz Samira Wiley.

10. Kristanna Loken

Conocida por su papel en Terminator 3 y la serie The L World, la actriz alcanzó cierta popularidad gracias a un romance con la también actriz Michelle Rodríguez.

Loken había estado casada con un hombre por un par de años, hasta que se enamoró perdidamente de una mujer y decidió romper su matrimonio.