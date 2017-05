Eiza González rompe el silencio y habla de su fugaz relación con Liam Hemsworth

Hace unos días, Eiza González concedió una entrevista a la revista “Latina”, en donde además de su carrera, le preguntaron por Liam Hemsworth.

A la actriz mexicana se le relacionó con el novio de Miley Cyrus en 2013, después de la publicación de unas fotografías juntos.

Al preguntarle por el guapo actor, la cantante no quiso hablar sobre el tema:

Sin embargo, si habló sobre lo que espera del amor.

“Estoy buscando el amor como cualquier otro ser humano. He estado viendo a mucha gente y viendo lo que me gusta y lo que no me gusta, definiéndome como persona”.