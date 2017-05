FOTOS. La nueva bomba sexy de “Piratas del Caribe”, Kaya Scodelario

Con el estreno esta semana de “Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar”, la saga de aventura marítima presenta su quinto filme, en el que además de las caras conocidas como Johnny Depp, Orlando Bloom y Keira Knightley, ahora conocemos a una joven revelación: Kaya Scodelario.

Nacida en Londres, Inglaterra, en 1992, la artista ha destacado en la serie de televisión “Skins”, al interpretar a Effy Stonem; y la saga fílmica juvenil “The Maze Runner”, en la que personifica a Teresa Agnes.

























En “Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar”, Kaya interpreta a Carina Smyth, una astrónoma que ayudará a Jack Sparrow a buscar el Tridente de Poseidón. Ella tiene un diario con pistas para encontrarlo.

“Ella es una académica que está luchando por el derecho a estudiar en la universidad, porque en ese momento las mujeres no podían”, explicó la actriz en una conferencia de prensa acerca de la motivación y el papel de su personaje.

Kaya ha expresado en varias ocasiones las diferencias entre su personaje y el de Elizabeth Swann, que interpreta Keira Knightley.

Desde 2008 hasta 2010, la joven diva ha vivido en Londres, declarando que es fundamental para las mujeres ser “independientes y fuertes”.

La fanática del equipo de futbol Arsenal FC, del programa “Britain’s Got Talent” y de la agrupación de rock británcia The Who, se casó en 2015 con el actor estadounidense Benjamin Walker. El 1 de diciembre de 2016 anunció el nacimiento de su primer hijo.

A Kaya la veremos en 2018 como Teresa en “The Maze Runner: The Death Cure”, y después en “The Moon and the Sun”, en el que le dará vida a Marie-Josèphe.