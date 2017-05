Denuncian a René Pérez por promover la discriminación y así respondió el cantante

La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra) y la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down presentaron una denuncia en contra de René Pérez, el vocalista de Calle 13.

La acusación se debe al “uso despectivo y negativo de términos referidos a la discapacidad” en la canción “Mis Disculpas”.

Este tema pertenece al primer disco como solista de “Residente” y utiliza frases como “tirarte a ti es como abusar de un inválido”, “los tengo cabeceando como niños autistas” y “mis rimas son síndrome de Down, son anormales”.

“Se incurre en un acto de discriminación y violencia, ya que se pone a las personas con discapacidad en una posición de víctimas al naturalizarlas como objeto de abuso sexual (…) o asociada a una falta de aptitud o de validez“, expresó la asociación en un comunicado.

René responde a las acusaciones

En entrevista con la revista People en Español rechazó haberse burlado de las personas autistas y con síndrome de Down.

“Un par de gente sacó de contexto una rima. Si hablo estoy hablando en un tema de mi rima y digo que son síndrome de Down, son anormales… si tu miras el contexto en el que yo hago mis cosas, el primer tema en este disco se llama ‘Somos anormales’, ese tema habla de que todos somos anormales, somos interesantes de diferentes maneras”, señaló el artista.

Mientras que en su cuenta oficial de Twitter señaló: “Mis rimas son fuertes, especiales, fuera de este mundo por eso son síndrome de Down, anormales, lo más grande. No es la palabra, si no la intención”.