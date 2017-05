Jessica Scheel comparte la romántica sesión de fotos de su boda civil en Canadá

A principios de mayo, Jessica Scheel y su novio David Grey se casaron por lo civil en Canadá, la ciudad natal de su pareja.

Durante su estancia en este país, la nueva pareja eligió las cataras del Niágara como escenario para una romántica sesión de fotos que plasmara el amor que se tienen.

Antes de compartir las imágenes, la exMiss Guatemala ya había dado algunas pistas en sus redes sociales de la locación que utilizarían.

Ya las quiero ver😍 A post shared by Jessica Scheel (@scheeljessica) on May 12, 2017 at 8:27pm PDT

Una semana después, Scheel compartió algunas de las fotografías tomadas ese día en sus redes sociales.

“No podría estar mas enamorada de las fotos de nuestra boda civil. Estoy feliz de esta nueva etapa de mi vida y de poder compartir este momento tan especial”, escribió la modelo junto a la publicación.

La exMissGuatemala lució el mismo vestido rojo que llevaba el día de la boda civil. En las imágenes se pueden apreciar de fondo las imponentes cataratas mientras que la pareja se demuestra su amor.

Ya sea viéndose profundamente a los ojos o cargando a su ahora esposa, el resultado fue aplaudido por los seguidores de la modelo.

“Felicidades Miss bella, abrazos”, “Jesssss están increíbles!!!!!!”, “Lucen espectaculares”, “Felicidades, están hermosas”, son algunos de los comentarios que dejaron los fanáticos en la publicación.

La boda civil

Vistiendo un ajustado vestido rojo, que hacía resaltan sus hermosas curvas, la exMiss Guatemala lució radiante.

“Mi otra mitad ♾ “Te amo” #civilwedding #MrandMrsGrey #DaveandJess”, publicó Jessica en su cuenta de Instagram.

Por su lado, su ahora esposo también compartió el mágico momento que vivieron al unir sus vida legalmente.

“CIVIL Wedding was a success. Officially married in Canada. Time to plan the big wedding for next year. #daveandjess #mrandmrsgrey”.