Ellos pelearán por arrasar en los Billboard Music Awards 2017

La entrega de los premios los Billboard Music Awards 2017 llevará a cabo el 21 de mayo en la emblemática T-Mobile Arena de la ciudad de Las Vegas.

Drake y The Chainsmokers pelearán por arrasar con 22 nominaciones cada uno. Mientras que Celine Dion, Drake, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Lil Wayne, Bruno Mars y Lorde son algunos de los artistas que se presentarán en el escenario.

Y los nominados son…

Mejor artista Latino:

J Balvin

Juan Gabriel

Los Plebes Del Rancho De Ariel Camacho

Maluma

Nicky Jam

Mejor álbum latino:

J Balvin – Energía

CNCO – Primera Cita

Juan Gabriel – Los Dúo 2

Juan Gabriel – Vestido De Etiqueta: Por Eduardo Magallanes

Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho – Recuerden Mi Estilo

Mejor artista:

Adele

Beyoncé

Justin Bieber

The Chainsmokers

Drake

Ariana Grande

Shawn Mendes

Rihanna

Twenty One Pilots

The Weeknd

Mejor nuevo artista:

Alessia Cara

Desiigner

Lil Uzi Vert

Lukas Graham

Zayn

Mejor artista masculino:

Justin Bieber

Drake

Future

Shawn Mendes

The Weeknd

Mejor artista femenina:

Adele

Beyoncé

Ariana Grande

Rihanna

Sia

Mejor dúo/grupo:

The Chainsmokers

Coldplay

Florida Georgia Line

Guns N’ Roses

Twenty One Pilots

Mejor artista Billboard 100:

The Chainsmokers

Drake

Rihanna

Twenty One Pilots

The Weeknd

Artista con mejores ventas:

The Chainsmokers

Drake

Prince

Justin Timberlake

Twenty One Pilots

Mejor artista en radio:

Justin Bieber

The Chainsmokers

Drake

Rihanna

Twenty One Pilots

Mejor artista en redes:

Justin Bieber

BTS

Selena Gómez

Ariana Grande

Shawn Mendes

Artista con el mejor tour:

Justin Bieber

Beyoncé

Coldplay

Guns N’ Roses

Bruce Springsteen & The E Street Band