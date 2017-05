Guatemaltecos destacan en Festival Centroamericano de Comedia con show de improvisación

Alquimia Escena es un grupo de cómicos guatemaltecos especializados en la improvisación tomando situaciones de la vida cotidiana para divertir a la gente.

Los cinco integrantes han ido a festivales centroamericanos y han ganado premios representando a Guatemala.

Publinews habló con David Reyes, Catherine García y Juan Andrés Cardona, tres de los integrantes de Alquimia Escena, sobre la comedia improvisada en el país.









¿Cómo iniciaron?

Tenemos aproximadamente cuatro años en improvisación teatral y todos empezamos en la misma compañía, “Impronunciables”. Siempre tuvimos ganas de trabajar juntos y, cuando preparaban el Festival Centroamericano de Comedia hace tres años, nos reunimos para crear un show.

¿Tenían alguna experiencia previa de la improvisación?

Siempre fuimos fanáticos de hacer reír a la gente, sin importar hacer el ridículo. Al conocer la improvisación, no podía creer que no estaba escrito anteriormente. Nos llama mucho la atención, nos encanta la idea de expresarnos de cierta forma y hacer reír al público. Recibimos talleres de Stand up, clown, improvisación, comedia, actuación y demás. Vas aprendiendo mientras vas haciendo.

¿Cómo fue su primer show?

Fue en el primer Festival Centroamericano de Comedia y nos fue muy bien. Fuimos el único caso que se dio de una ovación de pie al final de la presentación. La gente nos esperaba afuera, nos pedían fotos y autógrafos.

Nunca hay un show igual, creamos las historias conforme a las propuestas del público. Todas las presentaciones están hechas a la medida de la audiencia de ese día. Según lo que piden empezamos a trabajar. Como estamos creando el diálogo en ese momento, si la gente se ríe, sabemos para dónde ir con la conversación. Hacemos dinámicas de improvisación, llevamos a la gente cosas muy diferentes que las dejan emocionados de ver más.

¿Cómo se preparan para las presentaciones?

Lo llamamos entreno, tenemos varias dinámicas de energía y contacto visual. Tenemos juegos para crear propuestas y hacer historias. Se puede comparar con un deporte, entrenas todas las habilidades individuales que luego se combinan en el escenario con los demás.

¿Cómo eligen las temáticas para improvisar?

Le pedimos a la gente que de una profesión peligrosa y un lugar cualquiera, por ejemplo. Así creamos una escena y la historia se desarrolla con base a lo que el público nos va diciendo. Es como ser niños y la gente se sube a la historia contigo.

¿Alguna vez se han quedado sin saber qué decir?

Hay ejercicios de escucha y de vernos a los ojos para leernos mutuamente. Creamos la confianza entre todos para saber en qué diálogo está el compañero y saber cómo le puedo aportar. La improvisación se fortalece del error, si alguien se traba, viene otro improvisador y justifica por qué actúa así: “ya, no se ponga nervioso, ya paso”, por ejemplo.