Rich Buckler dibujante de los "Cuatro fantásticos" murió a los 68 años

La carrera del Buckler comenzó a finales de 1960, pero comenzó a dibujar para Marvel y DC Comics sólo en la década siguiente. Se destacó como co-creador del personaje Deathlok, y fue el dibujante de historietas como los “Cuatro fantásticos”,

Marvel confirmó la noticia con un tweet:

Marvel is deeply saddened by the loss of artist Rich Buckler. We offer our condolences to his family, friends, and fans worldwide. pic.twitter.com/zDpbZuj95b

— Marvel Entertainment (@Marvel) May 21, 2017