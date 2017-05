Alicia Machado sufre un aparatoso accidente y muestra los golpes

My Reallity show!? Why not ! As a Latina, mom, worker, actress, beuty queen, entrepreneur As a real woman! Mi Reallity show? Porque no ! Como latina, madre, trabajadora, actriz, reina de belleza, emprendedora como una mujer real que soy ! Mucho para compartir e inspirar ! Me apoyan ? La realidad es una simple y contundente. Have a wonderful and a magic week! #positive #workers #familyinspiration @makingamericaslimagain @aliciamachadobrand

