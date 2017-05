Roban una de las próximas películas que lanzará Disney y no pagarán rescate

. ♨گروهی از ️هکرها فیلم "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales" را هک و از دیزنی درخواست مبلغ سنگینی کرده اند. ❗️این هکرها چند هفته پیش بعد از هک کردن فصل پنجم سریال "Orange is the New Black" از نتفلیکس درخواست مبلغ زیادی کرده بودند که نتفلیکس حاضر به پرداخت نشد و این گروه تمام فصل پنجم را در اینترنت پخش کردند. آیا همین اتفاق برای دیزنی هم خواهد افتاد؟ —————– #sermovie_a #piratesofthecaribbean #johnnydepp #hackers #leaked —————–

