La exMiss Perú Laura Spoya dejó los certámenes de belleza y ahora es comediante

Mejores amigas: lo tuyo, lo mío, lo nuestro 😂🙈😂. Todas tenemos ESA amiga que se queda hasta con los aretes 😂. #laconchan #noterobesmivestido #amigas #porqueeresasi #menoselnovio ☝🏻☝🏻. • Vestido Azul by @lola_bandagedresses

A post shared by Laura Spoya D' Rullan 🌸 (@lauraspoya) on May 3, 2017 at 7:46pm PDT