El drástico cambio de las gemelas Olsen provoca comentario racista de una famosa revista

Hace unos diez años, eran las gemelas favoritas del cine. Mary-Kate y Ashley Olsen no dejaban de hacer películas y ganar millones de dólares.

Después de alejarse y de dedicarse al diseño de moda, las hermanas han cambiado totalmente y su última aparición en la Gala del MET nos ha sorprendido a todos.

Las chicas han adelgazado demasiado y se pueden notar los efectos de las cirugías plásticas. Para muchos lucen envejecidas y muy diferentes, a pesar de que tan solo tienen 30 años.

La revista adolescente “Affinity Magazine” se encuentra en el centro de la polémica por expresar un comentario en Twitter que fue acusado de racismo.

El perfil del medio compartió una fotografía de Nicki Minaj junto a las hermanas Olsen, en donde la rapera luce favorecida y las gemelas tienen un aspecto más cansado.

A post shared by Nicki Minaj (@nickiminaj) on May 1, 2017 at 4:52pm PDT

Sin embargo, gran parte de sus 54 mil seguidores lograron leer el comentario y viralizarlo.

El portal intentó “disculparse” por el tuit, pero luego solo empeoró la situación.

We apologize for this tweet. It was in poor taste and the humor was very tacky.

— Affinity Magazine (@TheAffinityMag) 2 de mayo de 2017