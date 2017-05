El actor Tom Holland realiza provocativo baile imitando a Rihanna

Tom Holland, quien protagoniza la película “Spider-Man: Homecoming”, mostró sus dotes como bailarín en el programa “Lip Sync Battle“.

El actor británico participó en el reality show, en el que artistas deben doblar canciones de su elección, junto a su coprotagonista, la cantante Zendaya.

Sin embargo, la actuación de Holland fue la que acaparó todas las miradas cuando cerró el programa con la canción “Umbrella”, de Rihanna.

El actor empezó su interpretación con Singin’ in the Rain de la película de 1952, para luego aparecer vestido como la cantante en el videoclip original,

Todas la audiencia y el equipo del programa, incluyendo su compañera de reparto se sorprendieron de ver tan exacta e increíble la coreografía.

La actriz de Disney se acercó mucho en su imitación de Bruno Mars, cuando bailó el tema “24K Magic”.

La presentadora Chrissy Teigen, disfrazada como el Hombre Araña, y su esposo John Legend copiaron el icónico beso que Tobey Maguire y Kirsten Dunst se dieron en la película de 2002.

Yes, I do my own stunts. New episode of @spikelsb tonight before the #mtvawards at 7:30pm EST! @zendaya vs @TomHolland1996 pic.twitter.com/s2TXjRsqov

— christine teigen (@chrissyteigen) 7 de mayo de 2017