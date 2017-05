Kylie Jenner es captada usando unos leggings semi-transparentes

Hace unos días, Kylie Jenner fue captada llegando al restaurante Matsuhisa, en Beverly Hills; sin embargo, su atuendo acaparó las miradas.

La bella joven lució un look informal, distinto al que hemos visto últimamente.

Las más pequeña del clan Kardashian-Jenner mostró sus curvas vistiendo unos leggings negros semi-transparentes y un sudadero del mismo color.

Sin duda los leggings son una prenda polémica, sobre todo por los errores que muchas mujeres cometen al usarlos. Y eso incluye a las celebridades.

A post shared by @kardashianuniverse_ on May 6, 2017 at 3:33pm PDT

La joven y su madre, Kris Jenner, se encuentran en el país Sudamericano y fueron captadas en el interior de la Clínica Delgado de Miraflores.

Aún no se confirma cuál es el motivo del viaje de ambas, al parece son parte del programa Smile Train, una campaña en favor de los niños con labio leporino.

My cousin in Peru just randomly saw kylie jenner and kris 😂😂 why are they in Lima? pic.twitter.com/t62PTPprUB

— Mari (@macsirena) 8 de mayo de 2017