7 mamás guatemaltecas famosas celebran el Día de la madre

Ser mamá es un gran privilegio que conlleva un sinfín de emociones. A continuación, algunas famosas nos cuentan qué significa para ellas ser madres.

Publinews habló con siete guatemaltecas que con su talento y esfuerzo se han hecho un nombre en la industria del entretenimiento.

Aida Estrada (conductora de televisión) y su hija Valeria

“Ser mamá es la mejor bendición que Dios me ha dado. Siempre soñaba con serlo y Dios me cumplió mi deseo. Valeria es como mi mejor amiga. En este momento me la estoy disfrutando al máximo”.

Toda concentrada la vale 😂 haciéndole el scan al tiburón y luego pudimos explorar el fondo del mar con la aplicación que trae 😱 queremos tener todos estos animalitos para explorarlos también!!!!!😳😍 A post shared by Aida Estrada De Jaén (@aidacorazon) on Apr 15, 2017 at 2:24pm PDT

Hamy Tejeda (modelo y bailarina), y sus hijos Fabiano y Luciano

“Siempre he pensado que ser mamá significa amor y comprensión. Para mí, ser mamá es el mejor título que Dios me ha regalado. Mis hijos son la luz en mi camino. Ellos son mi gran orgullo”.

Jeny Alem (cantautora) y su hija Teyti

“Ser mamá es lo más hermoso que me pudo haber pasado en la vida, me siento una mujer plena. No cambiaría por nada todas las bellas experiencias que que hemos vivido juntas. Desde el día que me convertí en mamá, no conozco otra forma de amar a mi hija, solo al infinito y más allá”.

Love this girl 💕 @teytialem A post shared by J e n y A l e m 💗 (@jenyalem) on Mar 23, 2017 at 8:22pm PDT

Denise González (cantante y modelo) y su hijo Santi

“El convertirme en mamá fue todo un reto, significó un gran cambio en mi vida. Con mi hijo he aprendido lo que es el amor verdadero. La vida es una maravilla a su lado. Él es lo más importante que tengo en mi vida”.

Tan pequeñito que era y ahora ya tiene 2 añitos🎉🎂💕 A post shared by Denise Gonzalez (@fansdelachinita_) on Apr 7, 2017 at 10:48am PDT

Sonia Portillo (presentadora de televisión y modelo), y sus hijos Adrián y Guillermo

“Ser mamá es una experiencia increíble, ellos son mi orgullo. Disfruto cada momento que paso a su lado. Adrián y Guillermo son mi motivación para salir adelante. Me encanta mucho compartir con ellos en casa”.

A ver si uds. entienden el idioma porque yo no solo entiendo y se que lo amo y me tiene enamorada. #amosermamá #amorparasiempre A post shared by Sonia Portillo (@soniaportillotv) on Feb 17, 2017 at 2:14pm PST

Michelle Cohn de Matheu (modelo) y su hijo Luca

“Pienso que la realización de una mujer depende mucho en lo que te hace verdaderamente feliz en la vida. A mí, mi bebé es lo que me hace sentir más feliz, el ha sido mi mayor realización y logro. Definitivamente, nada se compara al sentimiento de ser madre”.

Decoration has never been so pleasant..💗 @rocheboboisguatemala A post shared by Michelle Cohn (@michellecohnb) on Feb 28, 2017 at 2:51pm PST

Susana Morazán (presentadora de televisión, locutora y actriz), y sus hijos André y Vangelis

“Para mí, ser madre es una bendición, la oportunidad para dejar una huella positiva en el mundo. Es el reto más grande que tengo en mi vida. Ser mamá es amar sin condición. Ellos han estado en los momentos más importantes de mi vida. Soy una mujer plena a su lado”.