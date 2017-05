10 famosos guatemaltecos nos hablan de sus mamás

Muchos artistas hoy en día han alcanzado la cúspide de sus carreras gracias a los esfuerzos de sus tenaces madres. La paciencia y el respaldo que les han dado han sido importantes en sus vidas. A continuación, reinas de belleza, locutores, cantantes, músicos y presentadores nos cuentan qué ha significado su mamá en sus carreras.

Virginia Argueta y Norma

Miss Guatemala

“Ella es la persona más importante en mi carrera”

“Mi mamá ha influido mucho en mi carrera. Ella siempre me ha apoyado para cumplir cada uno de mis sueños. Si no hubiera sido por mi mamá que me ha impulsado en todo, no estaría donde estoy”.

Kim Lou y Rina

Cantante y actriz

“Siempre he tenido su apoyo, es una súper mamá”

“Mi mamá es mi consejera, mi respaldo y mi soporte. Es la que me mantiene con los pies en la tierra. Es en quien más confío porque siempre es honesta conmigo. Ella ha estado en los momentos más lindos y difíciles de mi carrera, es la que me insta a seguir adelante cuando todo se complica”.

💕 DREAM TEAM QUERÉTARO 💕 Gira promocional COLORBLIND!!! #KimLou #indiesinger #queretaro #singer #team #promotour A post shared by Kim Lou (@kimlouofficial) on Apr 1, 2017 at 10:14am PDT

Carlos Peña y Nilsa

Cantautor

“Mi mamá es la persona con mejores cualidades”

“Ella es mi todo. Es la persona más equilibrada en esta vida. Mi madre es una persona muy completa en todos los sentidos. Siempre ha luchado para que cumpla por mis sueños. Ella siempre tiene el mejor consejo y la regañada que necesito para reaccionar y seguir adelante”.

Jenny Carrera y Brenda

Locutora y actriz

“Mi mami siempre me instó a lograr lo que me propongo”

“Mi mami es la que más ha influido en mi carrera. Ella es la que me enseñó a ser responsable y disciplinada en cada uno de los ámbitos en los que me desenvuelvo. Ella es lo máximo. No me imagino una vida sin ella porque siempre me da ánimos en todo”.

Andrea Henry y Guisela

Conductora y productora de tv, y promotora cultural

“Amo a mi mamá con todo mi corazón, ella es mi todo”

“Por mi mamá estoy parada donde estoy, nunca me dijo que me detuviera, siempre me dijo ‘no tienes ninguna limitación para hacer lo que tu corazón pide’. Ella me dio el valor para hacer y alcanzar cada uno de mis logros”.

My biggest fans!!! 🖤 A post shared by Andre Henry (@soylahenry) on Apr 30, 2017 at 6:49am PDT

Yessie e Ingrid Morán

Cantante

“Agradezco a mi mamá por todo el apoyo que siempre me ha dado”

“Mi mami es mi fuerza, apoyo y motivación. Ella es mi principal inspiración para luchar por mis sueños y nunca rendirme. Le doy gracias Dios por tenerla en mi vida y ser mi compañera en este camino”.

AJ Barrera y Leticia

Bajista de Astton

“Siempre ha estado alerta de mis pasos como músico”

“Mi mamá le ha aportado mucho a mi carrera. Ella siempre ha estado al pendiente de cada uno de mis conciertos. Siempre me ha cuidado”.

Rebeca Lane y Marga

Cantautora

“Mi mamá es un ejemplo en mi vida”

“Lo que más me gusta de mi mamá es su amor y entrega. Ella trabaja todos los días en darle mejores oportunidades a niños y mujeres de comunidades empobrecidas. Además, su tenacidad para educarse, pues hace un año se graduó de teóloga y este año ya hizo un posgrado. La admiro mucho porque lucha por lograr sus sueños y lo consigue”.

En la graduación de mi mami de su posgrado en estudios de género feministas 💫❤️ A post shared by Rebeca Lane (@rebecalane6) on May 5, 2017 at 4:37pm PDT

Alejandro Guerra y Norma

Bajista de Filoxera

“Agradezco a mi madre por aceptarme como músico”

“No importa qué tan mal se siente un día, mi mamá siempre me va a recibir con una gran sonrisa y con el mejor espíritu. Ser mamá de un músico no es nada fácil por el constante ruido que hacemos. Toda la vida le voy agradecer su amor”.

Tavo Bárcenas y Eugenia

Cantautor y actor

“Ella siempre tuvo fe en mí y en mi carrera… la amo”

“Todo lo que soy como artista se lo debo a mi madre. Ella siempre me ha brindado su apoyo. Su fe en Dios me permitió lograr todo lo que he alcanzado. Estoy muy agradecido con ella”.