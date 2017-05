VIDEO. Cristian Castro le pide matrimonio a su novia de rodillas

El cantante y actor mexicano Cristian Castro es conocido por grandes éxitos como Azul, Lloviendo estrellas y Yo Quería.

Los seguidores del artista recordarán las letras de sus canciones, siempre románticas, que cantan al amor. Por tanto, no es de extrañar que haya elegido una forma igual de romántica para pedir matrimonio a la mujer que le ha enamorado.

“Quiero compartirles una alegría muy grande que hoy siento; estoy muy muy emocionado, he encontrado a la mujer que tanto soñé, que tanto esperaba”, dijo en medio del concierto.

Luego, Urbán salió al escenario y Castro se arrodilló ante ella para ofrecerle un anillo y preguntarle: “¿Te casarías conmigo?”.

Una petición que ha sorprendido a muchos dada la discreción con la que el artista lleva su vida privada, entre ellos, a su propia madre.

La actriz, cantante y presentadora Verónica Castro, le dio declaraciones a un medio mexicano con asombro ante la noticia.

“¡Ay, Dios! Pero no tengo idea de qué me estás hablando. No sabía que se quería casar de nuevo”, aseguró al medio mexicano.