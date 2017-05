Juanes rompe el silencio y habla del terrible drama familiar que vive

Gracias @camilaselser @juanpabloangel9 @djpopejb @karolg @piso21music @jbalvin @_mosty @skyrompiendo @bullnene @rolo_music #RenatoLopez Que alegría haberlos tenido a todos ustedes en este viaje! #Estarde #misplanessonamarte

A post shared by JUANES (@juanes) on May 5, 2017 at 1:13pm PDT