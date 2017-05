Salma Hayek revela cómo se enamoró de su esposo

Salma Hayek lleva 11 años con el empresario francés François-Henri Pinault y dice que su relación cada vez “se pone mejor y más fuerte”.

La diva mexicana actúa en la comedia de Eugenio Derbez “How To Be a Latin Lover”, que se estrena en México este fin de semana tras haber debutado en el segundo puesto de la taquilla estadounidense con una recaudación de 12,2 millones de dólares. La cinta sigue a un hombre (Derbez) que se dedica a seducir mujeres mayores ricas para casarse con ellas.

Antes de conocer a Pinault en 2006, Hayek salió con otros hombres, pero ninguno la impresionó lo suficiente como para casarse. La actriz compartió algunos detalles sobre lo que nunca se debe hacer al tratar de conquistar a una mujer.

“Ser egoísta nunca funciona. A fin de cuentas nadie quiere estar con un egoísta”, dijo Hayek. “Creo que ser generoso y celebrar a la otra persona siempre funciona, cuando realmente te tomas el tiempo de ver a la otra persona”.

Pinault es el presidente y director general de Kering, una empresa propietaria de marcas de lujo como Alexander McQueen, Balenciaga, Brioni, Gucci, Puma, Volcom y Saint Laurent Paris, entre otras.

Fuera de eso, hubo dos elementos clave de Pinault que atrajeron a Hayek: el fútbol y la ciencia.

“Al principio lo estereotipé y pensé que no era mi tipo para nada”, admitió la actriz. “Recuerdo cuando empecé a decir ‘cielos, parece que hay algo aquí’. Fue algo tan tonto, comenzamos a platicar sobre fútbol y a los dos nos vuelve locos el fútbol y después empezamos a hablar de ciencia. Amamos el espacio y la física. Fue muy inteligente y encantador y gracioso. Nadie habla de estas cosas apenas uno las conoce, no son las conversaciones típicas. Entonces me di cuenta de que la persona que parecía tan lejana a mí era la pareja perfecta”.

Además de fútbol y ciencia, a Hayek le parece muy sexy que el billonario francés sea muy feminista.

“Sí, él es muy varonil pero en su cabeza es un feminista”, dijo. “Realmente apoya a las mujeres, eso es sexy. A los hombres no les parece que eso sea atractivo pero realmente lo es porque no hay nada más sexy que sentirte apoyada, que la persona con la que estás quiera prosperar, quiera que tú seas mejor cada día y crecer contigo”.