Francis Ford Coppola y elenco de "El Padrino" se reúnen en Tribeca

Francis Ford Coppola y el reparto de la película “The Godfather” (El Padrino) se reunieron en una doble proyección en el Radio City Music Hall para celebrar el 45to aniversario de la cinta.

La 16ta edición del Tribeca Film Festival terminó el sábado con una doble presentación especial de “The Godfather” parte uno y dos. Después de la proyección, Coppola fue acompañado por los actores Al Pacino, Robert De Niro, Robert Duvall, James Caan, Diane Keaton y Talia Shire en un escenario decorado como la biblioteca del Padrino, personaje del fallecido Marlon Brando. Una imagen de Brando colgaba arriba.

What better way to close out #Tribeca2017 than to celebrate two of American cinema's most untouchable treasures with its legendary creators? pic.twitter.com/s2D2OQxaaX

— Tribeca (@Tribeca) April 30, 2017