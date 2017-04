Jennifer López impacta con sus transparencias en los Latin Billboard

La cantante y actriz estadounidense de origen puertorriqueño Jennifer López fue la figura de la alfombra roja de los premios Latin Billboard, al posar para las cámaras vistiendo un traje en que se lucieron las transparencias.

Además de su celebrado desfile por la alfombra roja, la diva subió al escenario para recibir el premio Artista redes sociales.

López aprovechó la oportunidad para presentar el nuevo tema de su muy anticipado disco en español. La talentosa artista también recibió con el Premio de la Estrella de Telemundo, presentado por Xfinity, el cual reconoce los logros de un cantante más allá de su carrera musical.

López eligió el escenario de los Premios Billboard de la Música Latina para ofrecerle a los televidentes una prueba de su nueva producción musical, que cuenta con Marc Anthony y el equipo de MAGNUS Media como productores ejecutivos.

El nuevo material, que distribuirá Sony/Magnus Media/Nuyorican a mediados de este año, será su primer álbum en castellano desde el 2007.

Además de su más reciente trabajo discográfico, la artista continúa su exitosa residencia en Las Vegas con “All I Have” en el Teatro AXIS en Planet Hollywood Resort & Casino, y actualmente protagoniza la segunda temporada de la serie “Shades of Blue”, que se transmitirá los jueves, a las 22 horas, en “Universal Channel”.

A partir del 30 de mayo, López será la productora ejecutiva y una de las jueces en el nuevo programa de baile de NBC, “World of Dance” junto con Neyo y Derek Hough y también protagonizará el musical “Bye Bye Birdie” de NBC.

Además de Jennifer López, se anunció la participación en los Latin Billboard Awards de Alejandro Fernández, Bad Bunny, Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, Blue Man Group, Christian Pagán, CNCO, Daddy Yankee, Gente de Zona, J Balvin, Luis Figueroa, Luis Fonsi, Morat, Nicky Jam, Ozuna, Pedro Capó, Reik, Ricardo Arjona, Wisin, Yandel, y Zion & Lennox.

Además de cantante y actriz, la artista tiene créditos de compositora, productora discográfica, diseñadora de modas, empresaria, productora de televisión, coreógrafa, perfumista y filántropa.