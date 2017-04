Ventilan un “acuerdo sexual” entre exintegrante de Spice Girls y otra mujer

Hace unas semanas, la cantante Melanie Janine Brown, más conocida como “Mel B”, solicitó la separación de Stephen Belafonte, señalándolo de violencia doméstica e infidelidad con su niñera.

Lorraine Gilles, la niñera y señalada como la amante de Belanfonte, indicó que demandaría a la cantante por difamación y ha brindado más detalles de la vida privada de la estrella británica.

Según varios medios internacionales, Gilles señaló que ha mantenido una relación íntima con Melanie B desde hace siete años, lo que coincide con el matrimonio con Belafonte.

La cuidadora de los niños realizó estas revelaciones en su declaración por difamación. Además, incluyó pruebas y evidencias que confirmarían el affaire entre las dos mujeres.

De acuerdo con otras versiones, Melanie B tenía un acuerdo sexual con Gilles, para realizar tríos junto con Belafonte; el cual se rompió cuando descubrió que tenían relaciones sexuales sin su presencia.

LONDON, ENGLAND – NOVEMBER 04: Melanie Brown and Stephan Belafonte attend the Serious Fun Gala at The Roundhouse on November 4, 2014 in London, England. (Photo by Stuart C. Wilson/Getty Images)