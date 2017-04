Harry Styles lanza "Sign of the times", su primera canción como solista

La espera terminó para los seguidores de Harry Styles. El cantante lanzó oficialmente su nueva canción “Sign of the times”. Este es el primer tema que promociona como solista, tras separarse de One Direction.

El video con la letra fue publicado en su cuenta de YouTube. El artista reveló que escribió alrededor de 70 canciones para su nuevo material discográfico.

“Actualmente es mi álbum favorito para escuchar”, explicó Styles en una entrevista con BBC Radio.

SIGN.OF.THE.TIMES // 7.APRIL.17 // A post shared by @harrystyles on Mar 31, 2017 at 5:02am PDT

La canción

El tema fue producido por Jeff Bhasker y coescrito por Harry. Se espera que el video oficial se de a conocer a finales de abril. Este se filmó en Escocia y fue dirigido por Yoann Lemoine.

El cantante explicó que tuvo que atrasar el lanzamiento de su disco por otros proyectos importantes para él. Tuvo la oportunidad de actuar en la película “Dunkirk” y asegura que le sirvió para despejar la mente y tomar un descanso de la música.