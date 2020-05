Kim Kardashian revela detalles de su vida sexual con Kanye West

Aunque Kim Kardashian se ha mantenida alejada de las redes sociales, no ha sido impedimento para revelar controversiales detalles de su intimidad.

En el último episodio de “Keeping Up with the Kardashians”, la estrella de televisión habló sobre su vida sexual con Kanye West.

Sin vergüenza alguna, la socialité habló abiertamente sobre cómo es su nueva rutina íntima con su esposo después de haber tenido dos hijos.

"Sólo pienso que nunca seré la misma allí abajo", se refirió la Kardashian a los cambios que experimentó su vagina después de dos partos. "Kanye dice que le gusta y que siente lo mismo", agregó.

¡Al parecer, la pareja tiene una gran química en la cama!

date night A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Mar 27, 2017 at 1:50pm PDT

Quiere un tercer hijo

Durante el reality “Keeping Up With The Kardashians", Kim reveló su deseo de tener otro bebé.

“Estoy intentado tener un bebé más. Quiero que mis hijos tengan hermanos, pero los doctores sienten que esto no es seguro para mí”.

Esa noticia no agradó a su familia, ya que la vida de Kim estaría en grave peligro.

La esposa de Kanye West presenta una condición llamada "placenta accreta".

La American Pregnancy Association señala que esto se produce cuando la placenta se adhiere a la pared uterina, pero no penetra en el músculo del útero.

Una hemorragia es en extremo peligrosa para la madre e incluso, podría ser mortal.