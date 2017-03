Fans se burlan del ciervo falso del último capítulo de “The Walking Dead”

El realismo de los muertos vivientes en “The Walking Dead” es cada vez mejor. Y, debido a esto, un efecto digital incluido en el último capítulo de la serie causó desconcierto entre los fanáticos.

Un ciervo falso ha creado mucho controversia y hasta burlas en las redes sociales. A decir de los seguidores de la historia, este ha sido el peor trabajo hecho en CGI en toda su historia.

Algunos lo señalan como el peor efecto especial mostrado en las siete temporadas.

Hasta el momento, todo avanza con paso lento en la serie. Los protagonistas se preparan para la gran guerra prometida en contra de Negan.

En el episodio “7-12” llamado “Say Yes”, Rick y Michonne han salido de viaje a buscar armas.

Pero, hasta el momento, el ciervo ha acaparado todas las miradas de los fans en esta segunda mitad de la última temporada de “The Walking Dead”.

En una escena donde Rick se enfrenta a los zombies y escala una pequeña rueda de Chicago.

En ese momento, se puede observar un ciervo que aparece pastando en el lugar. Sin embargo, el efecto especial es de baja calidad comparado con los excelentes maquillajes de otros personajes.

Las críticas de los fanáticos se convirtieron en bromas y no tardaron en llegar los ingeniosos y divertidos memes.

The Walking Dead has always had cheesy CGI. But they just tried to pass this off as a live deer in tonight's episode: pic.twitter.com/c6bXZjZkAD — Bryan Griffith (@Notorious_B_A_G) March 6, 2017