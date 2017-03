Forenses confirman la causa de muerte del cantante George Michael

El cantante británico George Michael, falleció el 25 de diciembre en su casa en la localidad inglesa de Goring-on-Thames.

Varios meses después, finalmente, las autoridades dieron a conocer que murió por causas naturales, según el informe final del forense.

Las causas de la muerte del artista a los 53 años fueron “una miocardiopatía dilatada con miocarditis e hígado graso”, explicó en un comunicado Darren Salter, forense-jefe del condado de Oxfordshire (sur), poniendo fin a la investigación y “a la necesidad de nuevas pesquisas”.

Georgios Kyriacos Panayiotou, como era su nombre de pila, nació el 25 de junio de 1963 en Oxfordshire, Inglaterra.

El cantante pop británico fue uno de los fundadores del dúo Wham!, el cual logró mucho éxito hasta su separación en 1986. Canciones como “Careless Whisper“, “Everything She Wants”, “Wake Me Up Before You Go Go” y la emblemática “LastChristmas“, los catapultaron en la década de los 1980.

Tras su retiro, George Michael emprendió una carrera como solista que le llevó a ganar varios premios musicales; tres Brit Awards, cuatro MTV Video Music Awards, cuatro Ivor Novello, tres American Music Awards y dos veces el Grammy.

“Con gran tristeza podemos confirmar que nuestro amado hijo, hermano y amigo George murió en paz en su casa durante la Navidad” indicó su relacionista en un comunicado.

A lo largo de su vida, George Michael protagonizó varios incidentes vinculados al consumo de drogas.

Pasó cuatro semanas preso en 2010 por embestir con su Range Rover una tienda del norte de Londres tras haber fumado marihuana.

Tres años antes fue hallado inconsciente en su Mercedes Benz y admitió haber consumido drogas, pero escapó a una pena de cárcel tras aceptar cumplir 100 horas de tareas de interés social.

